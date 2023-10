Quantum Leben lanceert verzuim-ontzorgverzekering voor het mkb

Quantum Leben voegt een nieuwe verzekering toe in haar aanbod, namelijk de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Dit product is ontworpen met mkb'ers te ondersteunen bij de begeleiding van ziekteverzuim. De verzekering is goedgekeurd door het Verbond van Verzekeraars.