Derk Lodiers in commerciële directie Veldhuis Advies

Derk Lodiers voegt zich per 1 oktober 2023 bij de commerciële directie van Veldhuis Adviesgroep. Lodiers is sinds 2017 bij Veldhuis Advies in dienst als grootzakelijk adviseur. Hij groeide de afgelopen jaren door tot teamleider van zowel de afdeling MKB-advies, als Inkoop en Acceptatie.