Siska Danhoff (Lamberink): 'Toegang tot voldoende geld baart me wel zorgen'

Familiebedrijf Lamberink Makelaars & Adviseurs is uitgegroeid tot Noord-Nederlands grootste makelaarskantoor en één van de grootste adviesorganisaties van het noorden van het land. Bestendig zijn ze op die positie terechtgekomen, vertelt Siska Danhoff, teamleider Verzekeringen & Hypotheken. Nu het op hypothekengebied rustiger is, ligt verbreding in richtingen zoals schuldhulpverlening in het verschiet. "Doen we dat níét nu, dan zijn we straks dus te laat."