Meijers neemt Brabants advieskantoor Fidelia over

Het Noord-Hollandse Meijers breidt uit in het zuiden. Per 1 november neemt het adviesbedrijf Fidelia Risk Solutions uit Vught over. De portefeuille van het kantoor bestaat voornamelijk uit 'enterprises & entrepreneurs', en past in de strategie van Meijers om door overnames te groeien. Fidelia is bedoeld als springplank voor meer activiteiten in Brabant.