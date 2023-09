Atradius verwacht forse stijging faillissementen

Naar verwachting stijgt het aantal faillissementen dit jaar met 52 procent en in 2024 met 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit concludeert de kredietverzekeraar Atradius in haar faillissementsvooruitzichten als verwachting voor 2023 en 2024. Zo komt een deel van de bedrijven in de problemen nu de coronasteun is stopgezet en deze ontwikkelingen worden versterkt door de onzekere economische omstandigheden.