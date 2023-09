CBS: woningprijzen stijgen voor derde maand op rij

Afgelopen maand waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,8 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster. De jaar-op-jaardaling is inmiddels kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Ten opzichte van juli 2023 stegen de prijzen met 0,6 procent. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen lijken de huizenprijzen daarmee te ''stabiliseren'' na maanden van prijsdaling.