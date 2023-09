Dit is de winnaar van AMdiversity

Diversiteit én inclusie. Bij de financieel dienstverlener met het beste diversiteitsinitiatief van 2023 gaat dit hand in hand. Het personeelsbestand is niet alleen in theorie een weerspiegeling van de samenleving, maar ook in de praktijk. Op medewerkersniveau, in de subtop én in de top. Obvion is mede daarom als winnaar uit de bus gekomen.