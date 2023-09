Leermakers (BrandMR): 'Solidariteit verdwijnt uit verzekerde rechtsbijstand'

Het is met enig plezier dat Peter Leermakers bij de Vereniging Haags Verzekeringscentrum (HVC) vertelt over de roerige ontstaansgeschiedenis van BrandMR, want het tij is gekeerd. "We zijn inmiddels alweer half zo groot als SRK was op het hoogtepunt", zegt de algemeen directeur. Een forse stap in de wetenschap dat de omzet in de SRK-tijd terugviel van 40 miljoen tot 3 miljoen euro. Op de lunchbijeenkomst van HVC legt hij uit waarom hij verzekeren niet meer zo interessant vindt: "De solidariteit is eruit."