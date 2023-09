Vastgoedbeurs Provada in handen van moederbedrijf AM

Provada is per 11 september 2023 overgenomen door VMN media, het leidende B2B-mediabedrijf dat onder meer AM en Vastgoedmarkt, de Architect en Cobouw uitgeeft. Met deze aankoop versterkt VMN Media haar positie in de vastgoed- en de daaraan gerelateerde markten.