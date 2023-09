Kadaster ziet forse daling van het aantal afgesloten hypotheken

In januari tot en met juni zijn 40 procent minder hypotheken afgesloten ten opzichte van de eerste helft van 2022. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster. Ook leenden mensen hiervoor minder geld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De daling is vooral het gevolg van de sterk gestegen hypotheekrentes, meldt het Kadaster. De hypotheeksom lag 43 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van vorig jaar lag de hypotheeksom nog op 85,3 miljard euro. De eerste zes maanden van dit jaar daalde dit naar 48,6 miljard euro.