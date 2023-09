Independer verwacht hoogste stijging zorgpremie ooit

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de zorgverzekering flink stijgt. De Nederlander zal naar verwachting bijna 143 euro per jaar meer kwijt zijn voor deze verzekering. Dit is de hoogste stijging sinds 2008, toen het zorgstelsel in ging zoals het vandaag de dag nog altijd is.