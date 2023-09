Bijna de helft van zelfstandig ondernemers vreest arbeidsongeschiktheid

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn zelfstandig ondernemer, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar liefst 49 procent van deze zelfstandig ondernemers is weleens bang voor werkuitval door mentale of fysieke ziekte. Dit blijkt uit onderzoek van insurtech Insify onder 729 Nederlandse zzp'ers, uitgevoerd door Panelwizard. Die angst ontstaat mogelijk vanuit de financiële consequenties die aan arbeidsongeschiktheid verbonden zijn. Zo komt 42 procent van de respondenten in geldproblemen als hij of zij arbeidsongeschikt raakt.