Hof besluit: identificeren bij Zwitserleven moet, anders geen geld voor klant

Een klant van Zwitserleven krijgt definitief geen uitkering uit zijn levensverzekering als hij volhardt in zijn weigering zijn persoonsgegevens vast te laten leggen. In hoger beroep heeft het hof in Amsterdam bepaald dat de man dat moet toestaan. De verzekeraar voldoet anders niet aan zijn verplichting in het kader van de Wwft. Eerder stelde de kantonrechter in Alkmaar de man ook al in het ongelijk.