NVM vraagt op Prinsjesdag aandacht voor woningnood

Volgens de NVM zijn 826.800 mensen in Nederland op zoek naar een eigen woning, maar is er een tekort aan 390.000 woningen om deze mensen onderdak te bieden. ''En het aantal woningzoekenden blijft elke dag stijgen'', aldus de NVM. De makelaarsvereniging vraagt op Prinsjesdag opnieuw aandacht voor de woningnood in Nederland.