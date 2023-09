Advocaat schrikt van hond, collega duikelt Amstel in, maar is zelf aansprakelijk

Twee wielrenners reden over de Amsteldijk in Amsterdam. Toen een van hen van een aangelijnde hond schrok, belandde de ander in de Amstel. De wielrenners, advocaten en kantoorgenoten, eisten een schadevergoeding ruim 5.000 euro van de hondenbezitter, maar halen bakzeil bij de kantonrechter in Amsterdam.