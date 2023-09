Kom jij naar AM Insights - Diversity? Er zijn nog enkele tickets beschikbaar

Aon in Rotterdam staat over een krappe week in het teken van de allereerste AM Insights - Diversity. Tijdens dit netwerkevent op maandagmiddag 25 september wordt onder meer de winnaar bekendgemaakt van AMdiversity. Ook staan boeiende sprekers op het programma, zoals blindfluencer Tjarda Struik.