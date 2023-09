NN verantwoordelijk voor overkreditering; klantonderzoek voor hypotheek te karig

Doordat Nationale-Nederlanden haar bijzondere zorgplicht schond, kregen twee klanten een financiering die hen op een later moment fors in de problemen bracht. Beter onderzoek had dat kunnen voorkomen, oordeelde de rechtbank Rotterdam. De betrokken tussenpersoon blijft buiten schot.