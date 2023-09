Winnaar VNAB-prijs spreekt met lef over nieuwe risico's: 'We doen het samen'

Jelmer Murrer, Underwriter Property bij HDI Global, is gisteravond de winnaar geworden van de VNAB young talent award 2023. De jury roemde zijn manier van presenteren en de samenhang in zijn betoog rond de noodzaak van samenwerking in de coassurantiemarkt. Dit gezien de grote en nieuwe risico's als gevolg van de energietransitie en klimaatverandering.