De Hypotheekshop en Jens.nl gaan samenwerking voor familiehypotheek aan

Volgend jaar januari eindigt de 'jubelton'-regeling waarmee juist starters een ingang vonden op de krappe woningmarkt. Een alternatief dat wel blijft bestaan is de familiehypotheek. Om deze hypotheek voor meer mensen toegankelijk te maken hebben De Hypotheekshop en Jens.nl de handen in elkaar geslagen. Klanten kunnen voor advies over een volledig familiehypotheek terecht, maar ook voor een combinatie van familiehypotheek en bankhypotheek.