Iedereen heeft recht op eigen taakopvatting

Ons huis staat al drie weken in de steigers: dakrenovatie, nieuwe pannen, zonnepanelen en een warmtepomp. All the way dus, na een eerder rondje vloerisolatie in de kruipruimte en vervanging van charmante stalen koestalramen met enkelglas. Het kost een vermogen en je krijgt er geen vierkante meter voor terug, maar het draagt wel bij aan de energietransitie.