Pensioenbestuurders verwachten geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Ruim driekwart van de bestuurders bij pensioenfondsen verwacht dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk zijn aan of hoger uitvallen dan het oude stelsel. Ook zijn zij bezorgd over de communicatie rondom het nieuwe stelsel, de zorgplicht en het tijdig op orde krijgen van de datakwaliteit.