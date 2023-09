VMD Koster koopt en breidt uit in omgeving Rotterdam

Van Stigt Thans Assurantiën uit Schiedam en R-B & A Verzekeringsadviseurs uit Rotterdam gaan verder onder de vlag van VMD Koster. Het bedrijf uit Alphen aan den Rijn opent een nieuwe locatie in Rotterdam om de twee niet loten aan de stam samen onder te brengen. Directeur Herman Broere is trots op de uitbreiding, die volgens hem ook noodzakelijk is. "Om je positie overeind te houden bij verzekeraars moet je consolideren."