Stijging van bijna 150 procent van verzuimverzekering onder ondernemers

In een jaar tijd is de MKB verzuim-ontzorgverzekering met 146 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Deze verzekering vergoed niet alleen verzuimkosten, maar biedt ook extra dienstverlening om ondernemers te ontzorgen in het geval van een zieke werknemer. Begin 2023 ging het om 24.600 bedrijven met een dergelijke verzekering, ten opzichte van 10.000 bedrijven begin 2022.