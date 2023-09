RaboResearch verwacht hogere huizenprijzen in 2024

De prijs van een koophuis valt dit jaar vermoedelijk 3,5 procent lager uit dan in 2022, met sterkere prijsdalingen in de noordelijke helft van de Randstad. Dat schrijven economen van RaboResearch in hun Kwartaalbericht Woningmarkt. Koopwoningprijzen daalden na juli 2022 relatief hard, maar lijken deze zomer eerder dan verwacht weer gestabiliseerd. Dit komt vermoedelijk door de gestegen lonen. In 2024 stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 2,4 procent. Daarnaast daalt het aantal verkopen van bestaande koopwoningen dit jaar tot zo'n 180.000 huizen, gevolgd door een verdere daling naar circa 170.000 in 2024.