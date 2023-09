Minste ziekteverzuim binnen financiële dienstverlening

In het tweede kwartaal van 2023 is het ziekteverzuim gedaald onder werknemers ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau gaat het om de eerste daling in het tweede kwartaal in acht jaar tijd. Werknemers in de financiële dienstverlening zijn het minst ziek van alle werkenden, namelijk 31 van de duizend dagen (3,1 procent).