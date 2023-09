Univé kan letselschade mogelijk toch verhalen op dronken bestuurder

Univé kan mogelijk toch een deel van de letselschade gaan verhalen die een man in september 2014 onder invloed van alcohol veroorzaakte met de auto van zijn ouders. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de man, die bij het slachtoffer voor een ton schade veroorzaakte, niet kon weten dat hij niet verzekerd was. Maar de Hoge Raad heeft daar een andere mening over.