Nieuwbouwwoningen worden duurder als gemeentelijke bouwleges niet dalen

Als gemeentelijke bouwleges volgend jaar niet dalen, zullen nieuwbouwwoningen nog duurder worden, waarschuwt Vereniging Eigen Huis (VEH). Vanaf volgend jaar gaan kopers betalen voor de controle op de bouwkwaliteit van hun nieuwe huis. Tot dat moment is de controle de taak van de gemeente. Uit onderzoek in opdracht van VEH blijkt dat kopers in sommige gemeenten meer dan 12.000 euro aan bouwleges betalen voor een starterswoning van 300.000 euro.