Spaarders investeren meer in deposito, maar zijn huiverig voor boete

Bijna zes op de tien Nederlanders vindt het belangrijk om op elk moment geld op te kunnen nemen van het spaardeposito. Dit blijkt uit onderzoek van Openbank in samenwerking met onderzoeksbureau No Ties. Doorgaans is dit bij de meeste banken geen optie en gelden er beperkingen voor tussentijdse opnames. De digitale bank biedt nu de optie om alle spaardeposito's boetevrij op te nemen, ongeacht de looptijd.