Consument heeft vaker klachten over zijn verzekeraar

In 2022 kwamen 136.000 klachten binnen, verdeeld over 155 verzekeringsbedrijven. Dat betekent een stijging van 8,2 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de AFM. Consumenten klaagden in 2022 veelal over hun reisverzekering, met een stijging van 41 procent. Daarop volgde de autoverzekeringen met een stijging van 33,1 procent en de brandverzekering met 31 procent.