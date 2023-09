Monuta voelt zich thuis in de huidige markt

Ik doe niets liever dan verhuizen. Een nieuwe plek, een andere buurt, nieuwe dingen ontdekken. Het inspireert mij. Ik prijs mijzelf dan ook gelukkig dat ik in mijn leven al een aantal keren heb mogen verhuizen. Helaas hoor ik de vele starters op de huizenmarkt nu denken: "Jij hebt lekker praten, jij hoeft niet in te stappen in deze markt. Mijn eerste hypotheek afsluiten? Niet te doen met deze hoge rente!" Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie, geeft zijn blik op de marktontwikkelingen.

Tja, de starters hebben natuurlijk helemaal gelijk. Die hoge rente is heel vervelend. Maar gek genoeg kan deze hoge rente óók voordelen hebben. Voor de nieuwe uitvaartverzekeringen van Monuta bijvoorbeeld omdat bij een gestegen rente in de meeste gevallen de premie daalt. Op het moment dat financieel adviseurs hypothecair advies geven, is dit een uitgelezen moment om meteen iemands totale financiële situatie in kaart te brengen.

Het hoort er gewoon bij

Daarbij hoort, uiteraard, ook de financiering van uitvaartkosten. Mede vanwege de gunstige premie zien we dat steeds meer adviseurs de uitvaartverzekering meenemen in het totaaladvies. En terecht, want uit de praktijk blijkt helaas dat zeker starters op de woningmarkt nauwelijks spaargeld hebben en geen middelen om een uitvaart te betalen. Een verzekering biedt dan uitkomst.

Ik dacht hier nog eens over na

De uitvaartverzekeringsmarkt heeft de laatste jaren een grote verandering doorgemaakt. Er waren 10 tot 15 jaar geleden ongeveer 20 aanbieders actief, maar nu zijn er slechts een paar grote en enkele kleine spelers over. Ondanks de afname van het aantal aanbieders blijft de uitvaartverzekeringsmarkt groeien. Hierin blinkt Monuta uit als een van de marktleiders. Terwijl de huizenmarkt en hypotheeksector worstelen met uitdagingen, blijft Monuta haar marktaandeel juist verder vergroten. We merken dat mensen onze diensten en service erg waarderen.

En daar hebben onze intermediairs een groot aandeel in!

Dat blijkt ook uit de verkoop van uitvaartverzekeringen via onze intermediair. Deze is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar. Samen met intermediairs willen wij klanten een afscheid met een goed gevoel geven. Voor íedereen. Daarom vinden we toegankelijk uitvaartadvies belangrijk en dat klanten passend geadviseerd worden. Wij blijven investeren in de samenwerking met intermediairs. Niet voor niets bouwen wij momenteel een totaal nieuw gebruiksvriendelijk portaal voor hen.

Kortom, juist met intermediairs hebben wij een erg prettige samenwerking. Het zal me dan ook niets verbazen als ons marktaandeel komend jaar nog hoger wordt.

Dit is een partnerbijdrage. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta . Wilt u reageren op deze blog? E-mail dan naar rvdwal@monuta.nl