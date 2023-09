Onder de Loep: de onnodig bescheiden messias van Univé

In onze harde verzekeringswereld waarin winstmaximalisatie weer hoogtij viert en de topego's de hoogte van hun eigen bonus belangrijker lijken te vinden dan streng toezicht, is er iets te zeggen voor leiders die hun goede daden stilzwijgend verrichten. Univé, een van de grootste coöperatieve verzekeraars in Nederland, heeft zo'n wereldverbeteraar als hoogste baas. Weinigen weten helaas wat deze 'onnodig bescheiden' ideoloog zo bijzonder en waardevol maakt? Want interviews met deze man zijn uiterst schaars.