MZA doet nieuwe overname en stoot pensioenportefeuille af

MZA heeft een nieuwe overname gedaan. Rodenhuis financiële dienstverleners in Landsmeer is ingelijfd door het Volendamse advieskantoor. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs heeft volgens algemeen directeur Kees Tuijp de ambitie om in Noord-Holland de belangrijkste speler te worden als het om financiële dienstverlening gaat. MZA stoot op korte termijn wel de pensioenportefeuille af. Die gaat naar Herenvest.