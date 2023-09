Tjip: Grote bereidheid consument om data te delen biedt kansen voor adviseur

68 procent van Nederlanders is bereid om gegevens te delen met een financieel dienstverlener om tot een beter financiële planning te komen. Daarbij houdt 63 procent wel graag de regie in eigen handen in het proces naar financiering voor een woning. Dit blijkt uit onderzoek van TJIP, The Platform Engineer. ''Dit biedt kansen voor financieel dienstverleners, mits deze ervoor zorgen dat ze hun klanten beter leren kennen. Hiermee kunnen zij hun dienstverlening personaliseren en optimaliseren.''