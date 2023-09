Consumentenonderzoek: vaakst genoemde aspect van Wtp bestaat niet

We krijgen er allemaal mee te maken. Maar wat weet een gemiddelde consument nu eigenlijk van de nieuwe pensioenwet? Marktonderzoeker Miles Research vroeg in opdracht van AM aan 562 particulieren of ze van de nieuwe pensioenwet hadden gehoord, en zo ja: wat dan? Een kwart had er nog nooit van gehoord. Een op de drie deelnemers heeft vertrouwen en weet (ongeveer) wat het inhoudt. Maar welke aspecten van de Wtp kennen ze? Daar gaat het vaak mis.