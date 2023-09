Else Bos stopt als directielid en voorzitter Toezicht bij DNB

Na meer dan vijf jaar treedt Else Bos, directielid bij DNB en voorzitter van de portefeuille Toezicht, begin volgend jaar terug. Wie haar opvolgt is nog niet bekend: de raad van commissarissen van de toezichthouder buigt zich de aankomende periode over die kwestie.