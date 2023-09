Veel schadeclaims bij kampeerspullen door noodweer

Veel Nederlanders kregen tijdens hun vakantie in de zomermaanden juni, juli en augustus te maken met noodweer. Uit analyse van verzekeraar OHRA blijkt dat beschadigingen aan kampeerspullen deze zomer vaak geclaimd zijn. Het gaat daarbij om 5,4 procent van de ingediende reisclaims. In 2022 en 2021 ging het nog om respectievelijk 2,6 en 1,9 procent. De meest ingediende claims gaat om brillen in de categorie Verloren en telefoons in de categorie Gestolen met respectievelijk 20 en 25 procent. De meest unieke claim van deze zomer gaat om een ontplofte luchttent.