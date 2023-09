Aon ziet dekkingsgraden in augustus dalen

Ondanks verdere stijging van de rente, stonden pensioenfondsen en financieel iets slechter voor in augustus dan een maand geleden. De dekkingsgraad daalde naar 121 procent. Dit kwam voornamelijk doordat door de bank genomen een slechte maand was voor beleggingen in aandelen. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.