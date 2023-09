Volmacht aansprakelijk stellen voor adviesfout mag: klant ziet geen verschil

Een conflict tussen een klant en zijn verzekeringsadviseur leidde bij de rechtbank in Middelburg tot verwarring over de scheiding tussen een volmacht- en adviesbedrijf. De klant had het volmachtkantoor aansprakelijk gesteld, terwijl de zaak draaide om een vermeende zorgplichtschending in het advies. Met dezelfde bestuurders, hetzelfde bezoekadres, en dezelfde KvK-code, was het volgens de rechter onduidelijk met wie de klant precies te maken had.