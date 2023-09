ING Research verwacht komend jaar 4 procent prijsstijging op de woningmarkt

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat de prijzen van koopwoningen in de afgelopen maanden zijn gestabiliseerd. De prijsverandering was vergeleken met een maand eerder -0,1 procent in juli en +0,1 procent in juni. Het mogelijke einde van de prijsdalingen komt volgens ING Research eerder dan zij in het vorige basisscenario veronderstelden. In haar basisscenario verwacht zij dat komend jaar de woningprijzen weer stijgen met uiteindelijk 4 procent boven het huidige niveau.