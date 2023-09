HDN: 'Doorstromers verhuizen vaker naar nieuwbouwwoningen'

Afgelopen maand werden circa 28.000 hypotheken aangevraagd via het HDN platform. Dit ligt net iets onder het aantal hypotheekaanvragen in dezelfde maand 2022 (29.842). Dit blijkt uit cijfers van HDN. ''Net als ieder jaar in de zomerperiode was het in augustus 2023 rustig op de hypotheekmarkt.''