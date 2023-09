Diana Zandbergen (WIFS): 'Leiders van morgen bezig met diepgang en zingeving'

De discussie rondom diversiteit en inclusie gaat nog te vaak over het benadrukken van de verschillen. Dat vindt Diana Zandbergen, WIFS-voorzitter en jurylid voor AMdiversity. In de aanloop naar AM Insights - Diversity op 25 september bij Aon in Rotterdam, deelt ze haar visie. Over onder andere een 'zorgwekkende trend' die ook de financiële dienstverlening raakt, een goed diversiteitsbeleid en hoe dat bij veel bedrijven beter kan.