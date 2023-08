Calcasa: 'gemiddelde woningwaarde meer dan 5 keer zo hoog als 30 jaar geleden'

De gemiddelde koopwoning bedraagt halverwege 2023 434.000 euro. De waarde ligt daarmee 1,1 procent lager ten opzichte van een kwartaal eerder en 5,6 procent lager vergeleken met 2022. Dit blijkt uit onderzoek van Calcasa over de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen 30 jaar. De huidige gemiddelde huizenprijs ligt bijna 30.000 euro lager dan de piek in het derde kwartaal van 2022. Deze daling van 6 procent benadrukt een verschuiving in de dynamiek van de woningmarkt.