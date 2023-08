ADP: Werkenden ervaren gemiddeld zeven werkdagen per maand stress

Meer dan de helft van alle werkenden ervaart een of meerdere keren per week stress. Het gaat daarbij gemiddeld om zeven werkdagen per maand. Dit blijkt uit het onderzoek People at Work 2023, uitgevoerd door onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. In het geval van stress en mentale gezondheid voelt slechts 54 procent zich gesteund door de leidinggevende. Tegelijkertijd vindt vier op de tien werkenden dat manager en andere collega's niet in staat zijn om zonder oordeel het gesprek aan te gaan. Daarbij geeft 27 procent aan dat de werkgever niets doet om de mentale gezondheid van werknemers te bevorderen.