Antonis (Dela): 'Met intermediair kunnen we onze ambities niet waarmaken'

Om het schrappen van Dela's intermediaire verkoopkanaal zal geen adviseur een boterham minder eten. Desondanks blijft het een uitermate gevoelig besluit. Voor veel adviseurs is Dela altijd een gewaardeerde partner geweest. Angélique Antonis had bij Dela het intermediair in haar portefeuille en verdedigt de keuze. "Ik sta hier wel achter. De klant kiest zijn eigen weg wel."