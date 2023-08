Inflatie in augustus verder afgenomen tot 3 procent

De inflatie is in augustus afgenomen tot 3 procent. Dat maakt het CBS bekend op basis van een snelle eerste raming. In juli ging het nog om 4,6 procent. De afname kwam vooral door lagere energie- en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel verder toe, maar minder sterk dan in juli.