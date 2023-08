Baeten (ASR) spiegelt graag aan NN: 'Dan kom ik uit op 90,4. Een keurig getal'

Als laatste van de drie grote verzekeraars presenteerde ASR gisteren de halfjaarcijfers. Net als Achmea en NN een overzicht met sterke resultaten. Al is er één in het oog springend verschil: de combined ratio ziet er in Utrecht toch een stuk minder goed uit dan in Den Haag en Zeist. Bestuursvoorzitter Jos Baeten spiegelt graag met NN, en nuanceert het resultaat direct. "Als ik alle incidentals en ons zorgresultaat eruitfiets, dan kom ik op 90,4 procent en dat is een keurig getal."