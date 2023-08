Dela stopt alle samenwerking met het intermediair

Een uitvaartverzekering aanvragen bij Dela kan vanaf 15 september niet meer via een tussenpersoon. De uitvaartverzekeraar gaat zich volledig richten op het directe kanaal. Dela zet wel de dienstverlening voort voor de uitvaartpolissen die in het verleden via het intermediair zijn gesloten. Volgens Dela-directeur Edzo Doeve betekent het besluit een grote stap in het verbreden van de dienstverlening.