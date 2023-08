David Knibbe (NN): 'We hebben het grootste schadebedrijf van Nederland gebouwd'

NN Group bewijst dat het ook zonder acquisities prima groeicijfers kan laten zien. Ceo David Knibbe spreekt van een 'commercieel momentum' in het buitenland, maar ook in Nederland. Het levenbedrijf haalde 44 procent meer pensioeninleg op, en na alle integraties presteert de schadetak uitstekend. "We hebben het grootste schadebedrijf van Nederland gebouwd. Als ik zie hoe het schadeteam het nu doet, dan ben ik daar heel positief over", zegt Knibbe.