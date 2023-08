Verzekeraars en pensioenfondsen blijven investeren in wapenbedrijven

Een aantal in Nederland grote financiële instellingen blijft beleggen in wapenfabrikanten die leveren aan landen waarbij de kans groot is dat de wapens in strijd met het oorlogsrecht of de mensenrechten worden ingezet. Het gaat om beleggers zoals verzekeraars Allianz en Aegon en pensioenfondsen ABP, PFZW en Pensioenfonds Detailhandel, meldt de Eerlijke Geldwijzer op basis van eigen onderzoek.