Resultaat ASR licht hoger, hypotheekproductie onderuit

Het operationeel resultaat van ASR steeg in het eerste halfjaar licht naar 460 miljoen euro (454 in H1 2022). Een bescheiden plus tegenover de hogere productie en afzonderlijke resultaten; volgens ASR vooral veroorzaakt door hogere rentelasten. Ceo Jos Baeten is desalniettemin tevreden over een sterk halfjaar: "Dat zien we onder andere terug in een toegenomen omzet, een stijging in de klanttevredenheid, hoge medewerkersbetrokkenheid en in financieel opzicht een robuust operationeel resultaat en sterke kapitaalcreatie."